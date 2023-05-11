محكمة النقض تؤجل النظر في دعوى إلغاء امتحان المحاماة

2023-05-11 / 20:01
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هبة بريس _ ع عياش

أرجأت الغرفة الإدارية محكمة النقض، النطق بالحكم في الطعن بالإلغاء في نتائج الامتحان الكتابي الخاص بشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقال مصدر جيد الاطلاع أنه عقدت اليوم الخميس، ثاني جلسة في الملف، والتي قررت خلالها المحكمة تمديد أجل النطق بالحكم إلى غاية 18 ماي الجاري.

وكانت نتائج امتحانات المحامين التي أُعلنت في بداية يناير الماضي قد تحوّلت إلى قضية رأي عام، بعد الكشف عن تضمّن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.

وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، فنظّموا وقفات احتجاجية عدّة أمام مقرّ البرلمان للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق.

كذلك أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “مباراة المحاباة وليس المحاماة”. وقد شكّكوا، من خلال المنشورات في سياقه، في نزاهة الامتحان والنتائج، مندّدين بمحاولات “توريث” مهنة المحاماة في العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة وتحطيم أحلامهم.

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