عيد الأضحى 2023 بالمغرب .. إجراءات حكومية جديدة

هبة بريس _ الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان مرور عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جيدة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه في ظل موسم فلاحي شهد صعوبات كثيرة جدا، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات تنصب على الإنتاج

وأبرز في هذا الصدد، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على التحكم بشكل قوي في تخفيض كلفة الإنتاج، من خلال حزمة من الإجراءات من بينها إلغاء الرسوم الضريبية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى تشتغل عليها الحكومة وسترى النور في القريب العاجل.

وسجل أن ما تم توقيعه من عقود في الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس يروم توفير الإمكانيات الإنتاجية لكل سلسلة فلاحية على حدة مع التحكم في الكلفة، مؤكدا على ضرورة العمل على إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي لحقه ضرر كبير في مجموعة من المحطات آخرها “كوفيد 19″، التي أسفرت عن انخفاض الاستهلاك وهو ما أدى إلى خفض حجم الاستثمارات في هذا القطاع، وخاصة في ما يتعلق بالأبقار الحلوب.

وأكد بايتاس على أهمية توفير الإمكانيات للفلاحة المغربية لإعادة تشكيل القطيع من جديد إلى جانب توفير الإمكانيات للتحكم في الكلفة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه تم لحدود الآن ترقيم 3,5 مليون رأس تقريبا، كما يتم العمل بشكل سلس لإتمام هذه العملية قبل بلوغ مرحلة التزود بالأضاحي.

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