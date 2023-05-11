تعرف على نتائج قرعة نهائيات كأس آسيا قطر 2024

هبة بريس _ وكالات

أسفرت قرعة نهائيات كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر، عن مواجهات متوازنة للمنتخبات العربية.

وشهدت قرعة البطولة القارية التي جرت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وقوع منتخب قطر في المجموعة الأولى إلى جوار لبنان وطاجيكستان والصين.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب عمان و قيرغزستان وتايلاند، فيما أوقعت القرعة المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة بجانب فلسطين وإيران وهونج كونج.

ويشارك منتخب العراق في البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام ويلعب منتخب سوريا ضمن المجموعة الثانية بجوار منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات الأردن والبحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 12 يناير حتى العاشر من فبراير 2024، حيث يتواجد في النهائيات سبعة منتخبات سبق لها الفوز باللقب، بحسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وتقام منافسات البطولة على ثمانية ملاعب، من بينها ستة ملاعب استضافت مباريات مونديال قطر 2022، وهي استاد الجنوب واستاد أحمد بن علي واستاد الثمامة واستاد البيت واستاد خليفة الدولي واستاد المدينة التعليمية، بجانب استادي جاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وحصلت قطر على حق استضافة البطولة القارية بعد اعتذار الصين، حيث تحتضن الدوحة كأس أمم آسيا للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

ويشارك في النهائيات 24 منتخباً، تم توزيعها على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وضم المستوى الأول منتخبات قطر والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.

كما ضم المستوى الثاني منتخبات العراق والإمارات وعمان والأردن وأوزبكستان والصين.

وفي المستوى الثالث جاءت منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين ولبنان وفيتنام وقيرغيزستان.

فيما شهد المستوى الرابع تواجد منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.

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