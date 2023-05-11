الإشادات تنهال على شيبا بعد نجاحه في قيادة أشبال الأطلس للتأهل إلى المونديال

2023-05-11 / 17:58
0

هبة بريس : رياضة

انهالت الإشادات على الناخب الوطني سعيد شيبا بعدما نجح في قيادة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة للتأهل إلى كأس العالم وإلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح مدرب أشبال الأطلس في الظفر ببطاقة التأهل إلى المونديال بعدما قاد العناصر الوطنية للفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، ليضرب بذلك المنتخب الوطني عصفورين بحجر واحد، من خلال التأهل إلى المونديال وأيضا إلى نصف نهائي الكان.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيواجه في دور النصف المتأهل من مباراة مالي ضد الكونغو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of (فيديو) النصيري يواصل تألقه ويسجل هدفا أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

(فيديو) النصيري يواصل تألقه ويسجل هدفا أمام يوفنتوس في…

2023-05-11 / 20:33
Photo of بعد الهزيمة أمام إنتر بدوري الأبطال.. ميلان يتلقى ضربة موجعة

بعد الهزيمة أمام إنتر بدوري الأبطال.. ميلان يتلقى ضربة…

2023-05-11 / 19:35
Photo of والدة كريستيانو تكشف حقيقة خلافاته مع جورجينا: “مجرد أكاذيب”

والدة كريستيانو تكشف حقيقة خلافاته مع جورجينا: “مجرد أكاذيب”

2023-05-11 / 15:55
Photo of الخنوس مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا

الخنوس مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا

2023-05-11 / 11:49
Photo of صحيفة إسبانية: “عودة نيمار إلى برشلونة بعيدة عن الواقع”

صحيفة إسبانية: “عودة نيمار إلى برشلونة بعيدة عن الواقع”

2023-05-11 / 10:23
Photo of شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

2023-05-10 / 23:15
Photo of إنتر يصعق جاره ميلان ويقترب من حسم تأهله لنهائي دوري الأبطال

إنتر يصعق جاره ميلان ويقترب من حسم تأهله لنهائي…

2023-05-10 / 22:58
Photo of أشبال الاسود يطيحون بالجزائر ويحسمون بطاقة التأهل إلى المونديال

أشبال الاسود يطيحون بالجزائر ويحسمون بطاقة التأهل إلى المونديال

2023-05-10 / 22:12
Photo of قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

2023-05-10 / 19:50
Photo of رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

2023-05-10 / 18:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق