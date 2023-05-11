الإشادات تنهال على شيبا بعد نجاحه في قيادة أشبال الأطلس للتأهل إلى المونديال

هبة بريس : رياضة

انهالت الإشادات على الناخب الوطني سعيد شيبا بعدما نجح في قيادة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة للتأهل إلى كأس العالم وإلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بالجزائر.

ونجح مدرب أشبال الأطلس في الظفر ببطاقة التأهل إلى المونديال بعدما قاد العناصر الوطنية للفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، ليضرب بذلك المنتخب الوطني عصفورين بحجر واحد، من خلال التأهل إلى المونديال وأيضا إلى نصف نهائي الكان.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيواجه في دور النصف المتأهل من مباراة مالي ضد الكونغو.

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