أخنوش يتباحث مع رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية الصينية

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عشية يوم الخميس 11 ماي 2023 بالرباط، السيد زاوو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين الصينين، وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بجودة علاقات الصداقة المتجذرة والمطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادلين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث سيخلد البلدان في شهر نونبر القادم الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما نوه الجانبان، بالمستوى الهام للشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تكرس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، حيث تم التأسيس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لجمهورية الصين الشعبية في شهر ماي 2016 بدعوة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي توجت بالتوقيع على مجموعة هامة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وعبر الطرفان في هذا الإطار، عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصادا البلدين وتموقعهما الاستراتيجي.

وأعرب السيد رئيس الحكومة، عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس الأمن الدولي اتجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجدد التعبير عن تشبث المملكة بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تناولت المباحثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث سجل الجانبان تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الدعم المتبادل لمواقفهما في المحافل الدولية.

وحضر هذه المباحثات على الخصوص، السادة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رؤساء مجموعة من اللجان البرلمانية من أعضاء الوفد المرافق لرئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية الصينية، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالرباط.

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