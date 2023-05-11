جث. ة “متفحمة” لمهاجر مغربي تستنفر السلطات الإيطالية

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة، أنه تم العثور على جثة مهاجر مغربي ثلاثيني متفحمة داخل غرفة مبنى مهجور ،في مدينة براتو شمال إيطاليا.

ووفق ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بجريمة قتل يرجح أنها مرتبطة بتصفية حسابات « مافيوزية » تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحلّت بمكان الحادث عناصر الأمن الإيطالي ، والتي أشرفت على حيثيات الواقعة وحرّرت محضر معاينة.

وحسب نفس المصادر، فإن الأبحاث الأولية تشير إلى تعرض الضحية لتصفية جسدية، ومحاولة طمس أدلة الجريمة بإحراق الجثة.

وأضاف المصادر ذاتها أن الأبحاث الجارية قادت إلى تحديد هوية شخص كان يقطن برفقة الضحية، وجري توقيفه لإخضاعه للبحث والتحقيق بتعليمات المدعي العام للجمهورية.

هذا ولا زالت التحقيقات متواصلة للوقوف على ظروف الجريمة وملابساتها، فيما يحاول المحققون استجلاء حقيقتها.

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