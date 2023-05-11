أكادير : 17 قضية ضد عائلة ” المرأة الحديدية” ومطالب بوقف شكايات ” كيدية”

2023-05-11 / 17:19
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت قضية ” المرأة الحديدية ” البالغة من العمر 65 سنة ، المسجونة بمقعل بالعاصمة الرباط ، تعرف مستجدات وتطورات .

ففي أخر تصريح لابنها ” ع . ل ” لوسائل الاعلام ، وهو الممثل القانوني لوالدته ، والذي إستنكر خلاله، ما باتت تعيش العائلة من مضايقات ومحاكمات وشكاوي كيدية، يتم تفعيلها بسرعة قياسية من طرف النيابة العامة و احالتها على القضاء الجالس

وقال الابن البكر للمرأة الحديدية، أن أفراد العائلة يستغربون من العشرات من الشكايات الجنائية و المعززة بوثائق رسمية، التي وجهوها الى رئاسة النيابة العامة لم تعرف طريقها للقضاء منذ سنة 2019.

وكشف ” ع ل ” أن الوضع الحالي للعائلة مقلق للغاية، مستغربا لما وصفها ب “ازدواجية ” تطبيق القانون.

هذا و أضاف ل. ع. انه اليوم اصبحت جلسات ملفات عائلته تدار على مدار شهر كامل بحيث ان جميع اخوته المقيمين بالمغرب و هو شخصيا موضوع 5 جلسات بالشهر و والدته 9 بالشهر، كما يطرح اكثر من سؤال حول هذه الملفات و التي يعد الطرف المشتكي فيها هو نفس الجهة، و تاتي تصريحات ل.ع. بعد متابعته في تلاتة ملفات علاقة بتصريحاته الصحفية و على صفحته الفايسبوكية ، و هي المتابعات التي اعتبرها تضيييقا ممنهجا على حرية التعبير من جهة و ايضا طريقة جديدية لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات الضيقة.

وتواجه عائلة ” المرأة الحديدية ” حوالي 17 قضية في زمن قياسي ومتقارب، مما يتطلب فتح تحقيق في خلفيات ودوافع هذا الزخم من الشكايات ضد العائلة.

ومن المعلوم، أن محكمة النقض، قد أحالت قضية ” المرأة الحديدية” من أكادير الى الرباط، في حين تتعالى أصوات متابعين القضية او على مواقع التواصل الاجتماعي، ان تنتهي هذه القضية بسلام .

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