من البروج.. هبة بريس في ضيافة الفائز بجائزة أحسن مربي سلالة الصردي بمعرض مكناس ” فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

غير بعيد عن جنوب مدينة سطات، هنا وبالضبط بمدينة البروج، حطت هبة بريس الرحال بالضيعة الفلاحية للفائز بجائزة أحسن كساب بمعرض مكناس الدولي الأخير 2023، والمتخصص في سلالة الصردي.

“الاخوان خليل”، الأشقاء الأربعة الذين ورثوا هذا الموروث الوطني في تربية وتحسين سلالة الصردي، أبا عن جد، استطاعوا أن يزاوجوا بين الأصالة والمعاصرة، كمهاجرين مغاربة تمكنوا من تطوير مشروعهم الفلاحي في مجال ” الكسيبة” وتحسين سلالة الصردي، مكنتهم من المشاركة في أكبر التظاهرات والمعارض الدولية آخرها معرض مكناس الدولي الذي فازوا خلاله بأول جائزة لأحسن كساب مغربي.

” كاميرا هبة بريس”، انتقلت إلى الضيعة الفلاحية المتواجدة بدوار أولاد شواوة جماعة أولاد فارس الحلة دائرة البروج اقليم سطات، هناك جالست وحاورت أصحاب الاختصاص، وبكرمهم وجودهم سارعوا إلى ذبح كبش أملح وأقرن للحاضرين في موقف عريق ليس بغريب عن شيم المغاربة وكرمهم، فتحوا لنا أبواب الضيعة للاضطلاع على نوعية القطيع وسلالة الصردي التي تأكل في سواد وتشرب في سواد وتمشي على سواد، في إشارة للبقع السوداء التي تزين ملامح هذه السلالة التي تتميز بها منطقة الصردي.

الحاج المصطفى وهو شقيق الحاج لكبير، أكد أنه قرر وباقي أشقائه في الاستثمار في سلالة الصردي بهدعد عودتهم من ديار المهجر، لكن حكايته اليوم تختلف اختلافا عن سابقاتها، فسرعان ما وجد نفسه محاطا بعدة اكراهات بدءا بارتفاع منسوب سومة صغار الخرفان، ومرورا بارتفاع تكلفة الأعلاف مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف المتحدث، أن أسعار الأضاحي لهذه السنة، ستتراوح مابين 4000 درهم ومافوق، درهم، مؤكدا على أن أسباب ذلك تعود بالأساس إلى غلاء الأعلاف مع توالي سنوات الجفاف وتأثير ذلك على القطيع، مشددا أن نوعية الأعلاف التي اعتاد على تقديمها للقطيع تتوزع مابين الذرة والفول والجلبان والنخالة…داعيا المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر من نوعية الأعلاف التي قد يعتمدها البعض من بقايا نفايات الدجاج وغيرها والتي تأثر بشكل مباشر وفعال على جودة الذبائح ولونها ورائحتها.

وأضاف المتحدث، أن العرض يفوق الطلب مطمئنا الرأي العام المغربي كون الجميع غادي يْعيَّد، نتمناو يدوز كلشي بخير…بحال الفقير بحال الغني، كل واحد ورزقو…رغم أن هذا العام كينة الزيادة تقريبا 1000درهم في الحولي”… ” تقريبا الثمن غادي يبدأ من 4000درهم تقريبا”.

ومن جهته ، أكد ” أحمد بنسرية”، تقني الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز المعروف اختصارا “ANOC”، على أن عدد القطعان الموجهة لعيد الأضحى لازالت تخضع لعمليات الترقيم والتأكد من جودتها وسلامتها، عبر القيام بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية المنضوية تحت لواء الجمعية أو تلك التي لا تنضوي.

وأضاف المتحدث أن من بين أهداف جمعيته، تأطير وتحسين السلالات المحلية داخل كل بيانها الجغرافي المحمي، ومتابعة تدبير ومسك الدفاتر الوراثية لسلالات الماعز والاغنام المنتقاة، وكذا المساهمة في استيراد وانتاج الأغنام والماعز بالمغرب فيما يتعلق بالسلالات من الاصل المستورد، والدفاع عن خدمات وحقوق الكسابة، والسعي لتحسين ظروف عيش الكساب بتثمين مهنته في الظروف الصعبة بالمجال القروي، والدفاع عن مصالحه وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادية والقروية.

وحول تداعيات ظروف توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، أشار المتحدث ان الكساب يبقى صامدا أمام الازمات بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والقروية وتنشيط الأسواق الوطنية والمحلية من خلال تقديم منتوج يرقى لتطلعات المواطنين وتمكينهم من أضاحي العيد…، داعيا إلى زيارة ضيعة الاخوان خليل او الاتصال بهم عبر رقم الهاتف التالي:0661192636

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