سيناريوهات أسعار الاضاحي .. الحكومة تطمئن والمستهلك متوجس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ككل سنة مع إقتراب عيد الاضحى ، تبدأ توجسات المواطنين في الظهور من خلال النقاشات بالمنازل او في المقاهي ، لكن ما أصبح مؤكد منه او على الاقل يحظى بالاجماع حول هذا الموضوع ، هو أن أسعار الاضاحي لن تكون على سابق عهدها ، من السنوات الأخيرة، حتى وإن عرفت البلاد سقوط أمطار ، لأن القطاع أصبح يعرف تحديات متعددة باتت تغير مجرى الاسعار وتتحكم في تحديدها ، من ضمنها توسع المدن والنمو الديمغرافي، وتراجع دور البوادي بسبب التقلبات المناخية والهجرة وتغييرات العادات.

– الحكومة تطمئن الشعب

كعادتها مع توالي النقاش العمومي خصوصا بمواقع التواصل الاجتماعي، من التخوف من الاسعار ، وهل الأضحية ستكون حاضرة هذا الموسم، الى جانب خروج تدوينات او تدوينات ” شادة” أحيانا، هل إمكانية عدول المغاربة عن إقتناء الأضحية هذا العيد وغيرها من ” الكلام المتردد”، تخرج الحكومة لتقول للمغاربة لا تيئسوا من رحمة الله، فالاضاحي موجودة، وممكن اللجوء الاستيراد وانتهى كلام الحكومة ..

– سيناريوهات محتملة

من خلال مجريات توالي الأحداث، كان آخرها ” ابقار البرازيل” بعد أزمة اللحوم الحمراء بالمملكة، وما اعقبها من تعليقات و إشاعات كثيرة، حتى أغلق كثيرون الباب في وجه هذه ” الضوضاء” في العالم الافتراضي، بينما فضل آخرون تقليل إستهلاك اللحوم بسبب ارتفاع أثمنتها، كما أن نصائح من خبراء في التغذية، بدورها ساهمت في قبول التعايش مع الوضع والحد من استهلاك اللحوم وتأثيرها على الصحة.

بالنسبة لمربي الماشية ” الكسابة ” يعد عيد الاضحى، أهم مناسبة بالنسبة لهم لتعويض خسائر السنة، خصوصا بعد قلة الكلأ واللجوء الى الاعلاف التي ارتفع سعرها في الاسواق.

ولعل ما نشر، مؤخرا، في مواقع التواصل الاجتماعي، من “فتاوي” خارج المؤسسة العلمية الدينية الرسمية، جعل “كل واحد يلغي بلغاه” ، مربي الماشية باتوا متخوفين، أن يذهب تعب عام سدى، بينما المواطن يتمنى أن يكون سعر الاضاحي في مستوى دخله الضعيف، لأن الغالبية العظمى من المواطنين التي تناقش سعر الاضاحي، هي الطبقات الهشة والبعض من الطبقة المتوسطة.

* السيناريو الأول

من أهم ما يشغل بال المواطنين، هو قلة العرض وكثرة الطلب، لان هذه العملية قد تزيد في سعر الاضاحي هذه السنة حوالي 500 درهم تقريبا مقارنة مع السنة الماضية، ولعل لهذا مبررات كثيرة، أهمها ارتفاع اسعار الاعلاف.

* السيناريو الثاني

شكل تصريح الحكومة بخصوص إمكانية اللجوء للإستيراد لسد خصاص السوق الداخلية، إعتبره البعض اعتراف رسمي بقلة العرض الوطني من رؤوس الاغنام، ومن جهة ثانية أنه حتى ولو كان الاستيراد سيتم توفير القطعان فقط، ولا يمكن أن يكون السعر منخفض.

السيناريو الثالث

يأمل كثير من المواطنين، أن تعمل الدولة على حمايتهم من بطش ” الوسطاء و المشناقة”، هؤلاء باتوا ” كابوسا” حقيقيا، لم تجد بعد الدولة أي وصفة لمواجهتهم، لأن لجوء أغلبية المواطنين الى إقتناء الاضاحي خارج الاسواق العمومية، واختيارهم ” الضيعات او ” الݣراجات” داخل المدن بالخصوص، الهدف منه تفادي بعض الممارسات داخل الرحبة خاصة من هؤلاء حيت يتحكمون في رفع الاثمان بشكل كبير .

– تخوفات من إستمرار سلوكيات الغش في الاضاحي

يسود تخوف لدى المواطنين، من إستمرار سلوكيات شادة لبعض الغشاشين في التلاعب في جودة لحوم الاضاحي، من خلال منع مواد ممنوعة ومضرة بالصحة العامة، من أجل ” تعليف” قطاع الاغنام.

ومن المعلوم أن الجهات المختصة، تراقب بشكل مستمر جودة القطيع وسلامته من كل الامراض، غير أن إشكال ضعف الموارد البشرية لدى مؤسسة ” أونسا” قد يزيد من إحتمال عمليات الغش لدى بعض الكسابين، من ضمنها إستعمال فضلات الدجاج في الاعلاف، أو استعمال الملح والماء لزيادة الوزن، او بعض المواد الشبه الطبية.

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