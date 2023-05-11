معظمهم أطفال.. جرحى في انهيار جسر للمشاة بفنلندا

هبة بريس - وكالات

أصيب 27 شخصا في فنلندا عندما انهار جسر للمشاة بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الخميس.

وقالت خدمة الطوارئ، عبر تويتر، إن معظم المصابين من الأطفال في حادث انهيار جسر مؤقت بالقرب من موقع بناء في إسبو بالقرب من العاصمة هلسنكي.

وقالت الإذاعة الفنلندية إن مجموعة من تلاميذ المدارس كانوا على الجسر في ذلك الوقت.

وقالت مستشفى جامعة هلسنكي إنه تم نقل 15 من المصابين إلى عدة مستشفيات. ويعانى معظم المصابين من كسور في الساقين أو الذراعين.

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