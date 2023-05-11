الحكومة: “الحالة المائية ديال بلادنا صعبة”
دق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية للبلاد.
وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الوضع مرتبط بتأخر على مستوى الأمطار لسنوات متتالية، الى جانب تأخر في إنجاز مجموعة من المنشآت المائية الكبرى التي كانت ستحل مجموعة من المشاكل الكبرى ومن ضمنها محطة التحلية بمدينة الدار البيضاء التي كان مقرر إنشاؤها سنة 2016، والتي تسارع الحكومة الحالية الزمن لإنجازها في أجل معقول.
وأشار المسؤول الحكومي، الى المشاريع والمجهودات التي تبذلها الحكومة لتدارك الوضع، لافتا إلى الاسراع في أشغال مشروع الطريق السيار المائي من حوض سبو الى حوض أبي رقراق، وينتظر إكماله قبيل التاريخ المقرر “أكتوبر 2023″، ومشاريع التحلية في مجموعة من المناطق “المناطق الجنوب، الجديدة، آسفي”، الى جانب التوجيهات الملكية الصادرة عن جلالة الملك خلال الاجتماع الأخير.
11 تعليقات
على المواطنين جميعا ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها..
نواجه أزمة المياه بسبب ضعف التساقطات المطرية هاته السنة..
تراجع مستوى نسبة ملئ السدود..
اللهم احفظ نعمة الماء من الزوال ..
على الحكومة التدخل لايجاد حلول استعجالية لإنقاذ هذا الموسم الفلاحي الصعب ..
نتمنى من الحكومة أن توقف نشاط اصحاب محلات لغسل السيارات . لانهم يستهلكون مياه كثيرة..
الماء نعمة يجب الحفاظ عليه ..
يجب اللجوء الى تحلية ماء البحر لتعويض النقص الكبير ..
وجعلنا من الماء كل شيء حي…
هدا العام كان صعب جدا ولازلنا في خطر ولاكن نطمع في كرمك ورحماتك يارب العالمين
ياربي لانسالك رد القضاء ولكن اللطف فيه اللهم نجينا من حر الدنيا ونار جهنم