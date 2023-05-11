الحكومة: “الحالة المائية ديال بلادنا صعبة”

لبنى أبروك - هبة بريس

دق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية للبلاد.

وأكد بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا الوضع مرتبط بتأخر على مستوى الأمطار لسنوات متتالية، الى جانب تأخر في إنجاز مجموعة من المنشآت المائية الكبرى التي كانت ستحل مجموعة من المشاكل الكبرى ومن ضمنها محطة التحلية بمدينة الدار البيضاء التي كان مقرر إنشاؤها سنة 2016، والتي تسارع الحكومة الحالية الزمن لإنجازها في أجل معقول.

وأشار المسؤول الحكومي، الى المشاريع والمجهودات التي تبذلها الحكومة لتدارك الوضع، لافتا إلى الاسراع في أشغال مشروع الطريق السيار المائي من حوض سبو الى حوض أبي رقراق، وينتظر إكماله قبيل التاريخ المقرر “أكتوبر 2023″، ومشاريع التحلية في مجموعة من المناطق “المناطق الجنوب، الجديدة، آسفي”، الى جانب التوجيهات الملكية الصادرة عن جلالة الملك خلال الاجتماع الأخير.

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