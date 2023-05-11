القدس

الحكومة: موقف المغرب من القضية الفلسطينية واضح وصريح

2023-05-11 / 14:06
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن موقف المملكة المغربية من القضية الفلسطينية واضح وصريح.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “بلادنا عبرت عن هذا الموقف غير ما مرة، ويكفي أن نذكر بمختلف المبادرات التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مختلف الأعمال التي تقوم بها كل من وزارة الخارجية وبيت مال القدس الشريف”

وأضاف بايتاس، أن الموقف المغربي ثابت ولا غبار عليه وقبل أسابيع صدر بيان عن وزارة الخارجية حددت من خلاله المعالم التي سبق أن حددها الملك في رسائله ومختلف المبادرات.

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تعليق واحد

  1. لقد طبعتم مع الكيان الصهيوني المحتل فلا تتبجح بكلام اكبر منكم من يغار على الاسلام لا يخضع لي بني صهيون اما بنسبة لليهود المغاربة من يدعم منهم الصهاينة فهو عدو اما من يدعم الحق منهم فهو صديق

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