بايتاس: “لا مانع من استيراد الغازوال الروسي”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه ليس هناك ما يمنع أن يتم استيراد الغازوال الروسي

وكشف بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس أن “هناك صعوبات مرتبطة أساسا من المواكبة البنكية المتعلقة بالمستثمرين في هذا المجال على الصعيد الوطني.”

وأضاف أن رئيس الحكومة وخلال حضوره يوم الاثنين في البرلمان تطرق الى هذا الموضوع من منطق المسؤولية الحكومية، على اعتبار أن كلام كثير قيل في هذا الموضوع، حول سعره في السوق الدولية، غير أنه اتضح أن جميع هذه الأسعار لا وجود لها في الواقع.

وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أنه لا شيء يمنع من استيراد هذه المادة، لكن على المؤسسات البنكية إيجاد الامكانيات والتسهيلات لمواكبة المستثمرين في هذا المجال.

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