محامي شاكوش: “والد زوجة موكلي خدعنا وكتب في العقد آنسة بكر رشيد”

2023-05-11 / 12:41
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هبة بريس - وكالات

كشف محامي المغني حسن شاكوش، مفاجأة مدوية بشأن توصيف زوجة موكّله في وثيقة زواجهما.

و قال أحمد أبو العلا، محامي مؤدّي المهرجانات الشهير في مقابلة تلفزيونية، إن “قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد”، مبيناً أنه لم يذكر في القسيمة أنها مطلقة.

وأضاف: “والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البنت الرشيد، وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة… حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي”.

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