ايطاليا.. انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط ميلانو

هبة بريس - وكالات

انفجرت شاحنة تحمل خزانات أكسجين في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل بين الأبنية السكنية.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار وسط مدينة ميلانو وتصاعد عمود من الدخان فوق المنازل، كما امتد الحريق إلى العديد من السيارات المتوقفة.

ووصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، جيث يتم إجلاء سكان المنازل، كما تم إخلاء مدرسة قريبة من مكان الحادث.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير في وسط المدينة، الذي نشأ بعد انفجار شاحنة تحتوي على أسطوانات أكسجين.

وأفادت قناة “راي” التلفزيونية بأن “أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل في الانفجار”.

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