ايطاليا.. انفجار شاحنة تحمل خزانات أكسجين وسط ميلانو

2023-05-11 / 12:05
0
هبة بريس - وكالات

انفجرت شاحنة تحمل خزانات أكسجين في وسط مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل بين الأبنية السكنية.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار وسط مدينة ميلانو وتصاعد عمود من الدخان فوق المنازل، كما امتد الحريق إلى العديد من السيارات المتوقفة.

ووصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، جيث يتم إجلاء سكان المنازل، كما تم إخلاء مدرسة قريبة من مكان الحادث.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الكبير في وسط المدينة، الذي نشأ بعد انفجار شاحنة تحتوي على أسطوانات أكسجين.

وأفادت قناة “راي” التلفزيونية بأن “أربعة أشخاص أصيبوا على الأقل في الانفجار”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معظمهم أطفال.. جرحى في انهيار جسر للمشاة بفنلندا

معظمهم أطفال.. جرحى في انهيار جسر للمشاة بفنلندا

2023-05-11 / 15:00
Photo of ترامب: سأوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة

ترامب: سأوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة

2023-05-11 / 09:15
Photo of عائلة تقاضي “ماكدونالدز” والسبب “قطعة دجاج سببت “تشوها في الجلد”

عائلة تقاضي “ماكدونالدز” والسبب “قطعة دجاج سببت “تشوها في…

2023-05-10 / 16:00
Photo of باكستان.. القضاء يقرر استمرار احتجاز عمران خان 8 أيام

باكستان.. القضاء يقرر استمرار احتجاز عمران خان 8 أيام

2023-05-10 / 15:38
Photo of ماسك يضيف ميزتي المكالمات والرسائل المشفرة ل”تويتر”

ماسك يضيف ميزتي المكالمات والرسائل المشفرة ل”تويتر”

2023-05-10 / 13:57
Photo of تونس.. وفاة شرطي ثالث في حادثة الكنيس اليهودي

تونس.. وفاة شرطي ثالث في حادثة الكنيس اليهودي

2023-05-10 / 13:26
Photo of رسميا.. دعوة سوريا لحضور القمة العربية في السعودية

رسميا.. دعوة سوريا لحضور القمة العربية في السعودية

2023-05-10 / 12:32
Photo of باكستان.. عمران خان يمثل أمام محكمة خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة

باكستان.. عمران خان يمثل أمام محكمة خاصة وسط إجراءات…

2023-05-10 / 10:10
Photo of الشرطة الألمانية تعتقل رجلا حاول إضرام النار في مسجد

الشرطة الألمانية تعتقل رجلا حاول إضرام النار في مسجد

2023-05-10 / 09:26
Photo of قبيل الانتخابات.. أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية ب 45%

قبيل الانتخابات.. أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية ب…

2023-05-09 / 15:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق