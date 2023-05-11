الخنوس مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا

هبة بريس

أعلن منظمو جائزة (Soulier d’Ebène) لعام 2023، أن الدولي المغربي بلال الخنوس يوجد ضمن مرشحي هذه الجائزة التي تتوج أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا.

وأوضح المنظمون أن لاعب “جينك” يتنافس على الجائزة إلى جانب كل من فيكتور بونيفاس (يونيون سان خيلويزي)، جيفت أوربان (نادي جينت)، وجوزيف بانتسيل (جينك)، ومايك تريزور (جينك).

وسيتم تسليم الجائزة يوم الاثنين 22 ماي خلال حفل (أفريكان أواردز) في بروكسيل، ويذكر أن الدولي المغربي طارق تيسودالي (نادي جينت) فاز بهذه الجائزة سنة 2022.

وسبق لبلال الخنوس أن تم تتويجه مؤخرا بجائزة أحسن لاعب مبتدأ في الدوري البلجيكي، كما حصل على جائزة الأمل البلجيكي لهذا العام في يناير الماضي خلال حفل جائزة الحذاء الذهبي الـ 69 في أنتويرب، بعد مونديال قطر مباشرة.

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