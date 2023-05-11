الخنوس مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا

2023-05-11 / 11:49
0
هبة بريس

أعلن منظمو جائزة (Soulier d’Ebène) لعام 2023، أن الدولي المغربي بلال الخنوس يوجد ضمن مرشحي هذه الجائزة التي تتوج أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا.

وأوضح المنظمون أن لاعب “جينك” يتنافس على الجائزة إلى جانب كل من فيكتور بونيفاس (يونيون سان خيلويزي)، جيفت أوربان (نادي جينت)، وجوزيف بانتسيل (جينك)، ومايك تريزور (جينك).

وسيتم تسليم الجائزة يوم الاثنين 22 ماي خلال حفل (أفريكان أواردز) في بروكسيل، ويذكر أن الدولي المغربي طارق تيسودالي (نادي جينت) فاز بهذه الجائزة سنة 2022.

وسبق لبلال الخنوس أن تم تتويجه مؤخرا بجائزة أحسن لاعب مبتدأ في الدوري البلجيكي، كما حصل على جائزة الأمل البلجيكي لهذا العام في يناير الماضي خلال حفل جائزة الحذاء الذهبي الـ 69 في أنتويرب، بعد مونديال قطر مباشرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة إسبانية: “عودة نيمار إلى برشلونة بعيدة عن الواقع”

صحيفة إسبانية: “عودة نيمار إلى برشلونة بعيدة عن الواقع”

2023-05-11 / 10:23
Photo of شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

2023-05-10 / 23:15
Photo of إنتر يصعق جاره ميلان ويقترب من حسم تأهله لنهائي دوري الأبطال

إنتر يصعق جاره ميلان ويقترب من حسم تأهله لنهائي…

2023-05-10 / 22:58
Photo of أشبال الاسود يطيحون بالجزائر ويحسمون بطاقة التأهل إلى المونديال

أشبال الاسود يطيحون بالجزائر ويحسمون بطاقة التأهل إلى المونديال

2023-05-10 / 22:12
Photo of قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

2023-05-10 / 19:50
Photo of رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

2023-05-10 / 18:01
Photo of برشلونة يعلن رحيل نجمه بوسكيتس نهاية الموسم الحالي

برشلونة يعلن رحيل نجمه بوسكيتس نهاية الموسم الحالي

2023-05-10 / 11:59
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة حسم التأهل بالجزائر

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة…

2023-05-10 / 10:51
Photo of “حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

“حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

2023-05-09 / 18:21
Photo of والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ابني”

والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال…

2023-05-09 / 16:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق