سرقة دراجة نارية تقود شخصا للاعتقال بانزكان

2023-05-11 / 10:34
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هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان على النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على سرقة دراجة نارية من داخل إقامة سكنية بحي “الدشيرة الجهادية” بإنزكان، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه وحجز دراجتين ناريتين متحصلتين من عمليتي سرقة سابقتين.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الأربعاء.

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‫4 تعليقات

  2. يجب على السلطات الأمنية تسليمه إلى القضاء فورا ومحاكمتة باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره.

  4. هؤلاء اللصوص لايخافون الله ويقومون بافعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطن المغربي، نطالب عدم التعاطف معه ومحاكمته على الفور بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة.

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