أسعار تذاكر حفل ب”كابونيكرو” تصل ل 12000درهم و مصدر يكشف التفاصيل
خلف سعر تذاكر حفل كل من النجم اللبناني وائل جسار و نجم العيطة حجيب فرحان، استياء و جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي خاصة و تزامنها مع الأزمة المالية التي يمر منها العديد من المواطنين المغاربة.
و فور نشرالمنظمين الإعلان الترويجي للحفل الذي تتراوح أسعار تذاكره بين 7500 درهم و 12000 درهم، انهالت على المنشور المئات من التعاليق الغاضبة و المستنكرة.
و في سياق متصل، علمت جريدة هبة بريس من مصدر خاص أن السعر الذي تم تداوله على نطاق واسع يشمل المبيت ليومين بمنتجع ضواحي تطوان، فضلا عن الوجبات الثلاث و مجموعة من الأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى الحفل الذي سيكون ضيفاه كل من وائل جسار و حجيب.
و يشار إلى أن النجم اللبناني وائل جسار يستعد للحلول بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إحياء سهرة فنية إلى جانب نجم العيطة المغربية حجيب، يوم 26 ماي الجاري في “كابو نيگرو”.
8 تعليقات
Vous parlez sérieusement le billet a 12000 dirhams donc vous êtes riches au maroc alors pourquoi on est a l’étranger loin de nos parents
و يقولك المغرب فيه الفقر ؟
منين فيها المبيت والاكل والشرب انا ماجايش
kifach bteu chta teh
بهذا يجب على المغاربة شراء أضحيتين للعيد ورفع سعر الطماطم إلى 25 درهم وسعر الدجاج الحي إلى 50 درهم …. حقا لن يحضر هذا الحفل سوى من يحتقر المغاربة
قمة الغباء والاستحمار ان نرى حفلا تذاكره تصل إلى هذا المستوى..وهؤلاء المطربين، نحن لا نستمع حتى إلى اغانيهم، فكيف نصرف كل هذا المبلغ للحضور من أجل المشاهدة والاستماع..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.واحد لم يجب حتى طرف ديال الخبز زاءد الفقر واحد يدخل لمهرجان بثمن ما يربحه المواطن المغربي لشهور .فوضى ولا اجد كلام لهذا الخراب .
هل من الضروري حضور هذا الحفل ؟؟. من الزم المواطن حضروه ؟. مناقشة اثمنة هذا الحفل لا تهمنا بتاتا ونحن على غنى منها. هناك مواضيع أخرى تستحق الاهتمام