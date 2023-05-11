أسعار تذاكر حفل ب”كابونيكرو” تصل ل 12000درهم و مصدر يكشف التفاصيل

القسم الفني : هبة بريس

خلف سعر تذاكر حفل كل من النجم اللبناني وائل جسار و نجم العيطة حجيب فرحان، استياء و جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي خاصة و تزامنها مع الأزمة المالية التي يمر منها العديد من المواطنين المغاربة.

و فور نشرالمنظمين الإعلان الترويجي للحفل الذي تتراوح أسعار تذاكره بين 7500 درهم و 12000 درهم، انهالت على المنشور المئات من التعاليق الغاضبة و المستنكرة.

و في سياق متصل، علمت جريدة هبة بريس من مصدر خاص أن السعر الذي تم تداوله على نطاق واسع يشمل المبيت ليومين بمنتجع ضواحي تطوان، فضلا عن الوجبات الثلاث و مجموعة من الأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى الحفل الذي سيكون ضيفاه كل من وائل جسار و حجيب.

و يشار إلى أن النجم اللبناني وائل جسار يستعد للحلول بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إحياء سهرة فنية إلى جانب نجم العيطة المغربية حجيب، يوم 26 ماي الجاري في “كابو نيگرو”.

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