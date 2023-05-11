بحضور عامل مكناس ورئيس الجماعة الحضرية.. افتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه

ع محياوي _ هبة بريس

جرى الأربعاء بمدينة مكناس حوالي الساعة العاشرة صباحا افتتاح المعبد اليهودي “توليدانو” بعد خضوعه لعملية ترميم بمبادرة من مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب.

ويضم المعبد، الذي افتتح بحضور عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس ، ورئيس جماعة مكناس جواد باحجي والوفد المرافق لهم ورئيس مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سيرج بيرديغو، طابقين أحدهما مخصص لأداء الصلاة، والثاني عبارة عن متحف يتضمن وثائق تعود إلى بداية القرن العشرين ضمنها وثائق خاصة ببعض الموظفين اليهود المكناسيين، ولائحة خاصة بالعائلات اليهودية المكناسية، إضافة إلى وثائق تتعلق ببناء الملاح الجديد.

و في سياق الموضوع، أكد الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب في تصريح خص به الصحافة أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إعادة ترميم وفتح المعبد المعروف باسم “صلاة ربي باروخ” لفائدة أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب، والذين يأتون من مختلف بلدان العالم لزيارته. وأضاف السيد سيرج بيرديغو أن افتتاح المعبد يأتي بعد قرار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2013، القاضي بترميم جميع فضاءات الثقافة اليهودية بالمغرب، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه تم إحداث المعبد، الذي يعد فضاء ثقافيا ليس فقط للعاصمة الاسماعيلية واليهود المغاربة وإنما أيضا للثقافة والتاريخ المغربي بشكل عام، سنة 1935 وخضع لعملية ترميم منذ نحو 20 سنة. من جهته، شدد رئيس الطائفة اليهودية المغربية بالقدس، إيلي مويار، في تصريح مماثل، على أهمية إعادة افتتاح المعبد الذي يشكل فضاء مهما لصون الذاكرة والحفاظ عليها. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستتيح لليهود المغاربة الذين أتوا من عدد من البلدان الأجنبية استرجاع ذكريات الماضي، وتجديد الوصل بأماكن بمكناس قضوا فيها مراحل الطفولة والشباب. وبالمناسبة، رفع الحاضرون أكف الدعاء للعلي القدير بأن يمن بالنصر واليمن على صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي، الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما تم التضرع الى الله تعالة بأن ينزل شآبيب رحمته على جلالة الملك الراحل الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بعد افتتاح المعبد، قام أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب بزيارة إلى مدرسة “ابن خلدون” التي تبعد عن المعبد بحوالي 400 متر، لاسترجاع لحظات مهمة من المسار الدراسي بهذه المؤسسة.

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