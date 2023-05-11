البيضاء.. إيقاف شخص ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام

2023-05-11 / 09:31
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء على إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي مولاي رشيد، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه يومه الأربعاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫14 تعليقات

  4. شكرا للشرطة على مجهوداتها من اجل إيقاف هذا الجانح الذي خلق الرعب في المجتمع والحق خسائر كبيرة..

  5. لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم غياب رقابة الوالدين وانحلال الأخلاق في مجتمعنا ..

  9. على القضاء تشديد العقوبة السجنية على القاصرين والجانحين وذو السوابق العدلية والمبحوث عنهم…

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