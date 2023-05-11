البيضاء.. إيقاف شخص ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام
هبة بريس - البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكان المشتبه فيه قد أقدم في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء على إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بحي مولاي رشيد، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه يومه الأربعاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
14 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل على ما نحن فيه من فوضة هدا الشباب المتهورون
المخدرات سبب كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع مع الاشرار ..
يجب الضرب بيد من حديد على كل من مس بممتلكات الاخرين ..
شكرا للشرطة على مجهوداتها من اجل إيقاف هذا الجانح الذي خلق الرعب في المجتمع والحق خسائر كبيرة..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم غياب رقابة الوالدين وانحلال الأخلاق في مجتمعنا ..
يجب عقوبة هاؤولاء الاشخاص بعقوبة صارمة وتحمل المسؤولية علا خراب البيلاد
اللهم احفظ بلدنا واجعله أمنا مطمئنا..
نتمنا من الله عزوجل أن يهديهم علا انفسهم وعلا اهليهم ووطنهم
على القضاء تشديد العقوبة السجنية على القاصرين والجانحين وذو السوابق العدلية والمبحوث عنهم…
هاؤولاء النماذج يشكلون خطر على المواطنين ويهددون سلامتهم..
والله الا بغينا نعيشو بلا رعب ولاخوف اكتر هد شي بركنا من قوت الفوضا فلبلاد
نتمنى عدم التساهل معه لأنه الحق خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
كيف ماكالو الله يهديهم والا يديهم خرجو اعلا اللبلاد