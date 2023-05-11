ترامب: سأوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة
رفض الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب، الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.
وقال ترامب عبر قناة “سي إن إن” الأميركية، أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامشر: “لا أفكر من منظور الفوز والخسارة. أفكر من منظور تسوية الأمر”.
وأضاف ترامب المعارض للسياسة الجمهوريّة الداعمة لكييف: “أريد أن يتوقّف الموت. إنّهم يموتون. الروس والأوكرانيّون. أريدهم ألّا يموتوا. وسأفعل ذلك”.
وتابع الرئيس السابق: “سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة. سأفعلهُ. أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك”.
وشدّد ترامب على أنّه يُمكنه وقف الحرب التي بدأت في فبراير العام الماضي من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال: “سألتقي بوتين. سألتقي زيلينسكي. كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتّع بنقاط قوّة. وفي غضون 24 ساعة، ستتمّ تسوية تلك الحرب. وستنتهي”.
ورفض ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يعتقد أنّ بوتين مجرم حرب بسبب فظائع مزعومة ارتُكِبت في أوكرانيا.
وصرّح: “إذا ما قيل إنّه مجرم حرب، فسيكون صعبا جدا التوصّل إلى اتّفاق لوقف هذا الشيء”.
وتابع “إذا ما صُنِّف مجرم حرب، فسيُمسِكه الناس ويُعدِمونه، وسيُقاتِل بقوة أكبر مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى. هذا شيء يجب أن يُناقش في وقت لاحق”.
كذلك، قال ترامب إنّه يعتقد أنّ “بوتين ارتكب خطأ” بشنه الحرب على أوكرانيا. وأوضح أنّ “خطأه هو الدخول (إلى أوكرانيا). لم يكن ليذهب إلى هناك لو كنتُ أنا رئيسا”.
7 تعليقات
كان عليهما من الأول تسوية الأوضاع السياسية فيما بينهما لأن الضحية ومن يؤدي الثمن هو الشعب الذي تشردت عائلتهم وتخربن بيوتهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نتمنى إنتهاء الحرب اوكرانيا وروسيا بصفة نهائية. ويعم السلام والسلم والاستقرار والأمان في بلد أوكرانيا والعالم بأكمله.
أزمة الإقتصاد العالمي وما نعيشه حاليآ هي الحرب بين أوكرانيا وروسيا ولآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب بوقف الحرب فورا. ما كفا من قتلى وجرحى وتشرد اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هم السياسيون.
يجب اخذ قرار نهائي لوقف هذه الحرب الفتاكة..
كلهم ارتكبوا أخطاء في حق الشعب الاوكراني حيث لازالوا يعانون من القهرة والظلم والتهميش وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اناشيد واطالب جميع الأمة العربية والاوروبية بالتدخل الفوري لوقف هذه الحرب التي دمرت العالم بأكمله في الإقتصاد العالمي..