طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بكل من داخل سوس وداخل الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وحارا نسبيا بباقي السهول الداخلية الشمالية والجنوب الشرقي، مع تكون رعد محليا وقطرات متفرقة شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية وكتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية.

وسيتم تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير، مع هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بكل من المناطق الوسطى والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 23 و30 درجة داخل الأقاليم الجنوبية ومآ بين 12 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بمعظم أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وبوجدور وهائجا إلى محليا قليل الهيجان بباقي السواحل.

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