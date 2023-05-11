طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا بكل من داخل سوس وداخل الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وحارا نسبيا بباقي السهول الداخلية الشمالية والجنوب الشرقي، مع تكون رعد محليا وقطرات متفرقة شرق الأقاليم الجنوبية.
وستتشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية وكتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية.
وسيتم تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية والأطلس الصغير، مع هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بكل من المناطق الوسطى والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 23 و30 درجة داخل الأقاليم الجنوبية ومآ بين 12 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بمعظم أرجاء المملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وبوجدور وهائجا إلى محليا قليل الهيجان بباقي السواحل.
13 تعليقات
واجب علينا في هذه الموجة من الحر بمراعاتي مانستهلكه من المياه الصالحة لي شورب
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
تراجع المخزون السدود ينذر بأزمة مائية كبيرة..
يجب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها..
يجب علينا مراقبة انفسنا ومراقبة كبارنا واطفالينا لي شوربي الماء الكافي لي اجسامنا والله الحافظ والستار
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم هو الرحمان الرحيم وهو على كل شيء قدير اللهم ارحمنا برحمتك يارب العالمين واعن علا حرارة شمسك ونجنا من عدابك
على الحكومة مواجهة اثار الجفاف والاعتماد على تحلية مياه البحر..
اللهم غيثا نافعا..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
ياربي انك عفو تحب العفو فاعف عنا انك انت الاهنا ونحن عبادك فارحمنا ياارحم الراحمين برد علينا يارب العالمين انت ارحم بنا ياارحم الراحمين
تراجع مستوى الماء في الآبار والفرش المائية..
كثرة الذنوب والمعاصي وتفشي المحرمات وعقوق الوالدين وراء هذا الجفاف الذي نعيشه..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..