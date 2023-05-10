إنتر يصعق جاره ميلان ويقترب من حسم تأهله لنهائي دوري الأبطال

هبة بريس _ رياضة

وضع فريق إنتر قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على غريمه ميلان، بنتيجة (2-0)، على ملعب سان سيرو، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وبربع ساعة عاصفة، سجل النيراتزوري هدفين، الأول من البوسني إيدين دجيكو 8، والثاني عبر الأرميني هنريك مختاريان 11، ليترك منافسه مصعوقاً بهذه البداية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على ملعب جيوزيبي مياتزا، يوم الثلاثاء القادم، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

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