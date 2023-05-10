إنتر يصعق جاره ميلان ويقترب من حسم تأهله لنهائي دوري الأبطال

2023-05-10 / 22:58
0
هبة بريس _ رياضة

وضع فريق إنتر قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على غريمه ميلان، بنتيجة (2-0)، على ملعب سان سيرو، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وبربع ساعة عاصفة، سجل النيراتزوري هدفين، الأول من البوسني إيدين دجيكو 8، والثاني عبر الأرميني هنريك مختاريان 11، ليترك منافسه مصعوقاً بهذه البداية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على ملعب جيوزيبي مياتزا، يوم الثلاثاء القادم، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

شيبا : تحقق حلم التأهل للمونديال

2023-05-10 / 23:15
Photo of أشبال الاسود يطيحون بالجزائر ويحسمون بطاقة التأهل إلى المونديال

أشبال الاسود يطيحون بالجزائر ويحسمون بطاقة التأهل إلى المونديال

2023-05-10 / 22:12
Photo of قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

2023-05-10 / 19:50
Photo of رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

2023-05-10 / 18:01
Photo of برشلونة يعلن رحيل نجمه بوسكيتس نهاية الموسم الحالي

برشلونة يعلن رحيل نجمه بوسكيتس نهاية الموسم الحالي

2023-05-10 / 11:59
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة حسم التأهل بالجزائر

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة…

2023-05-10 / 10:51
Photo of “حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

“حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

2023-05-09 / 18:21
Photo of والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ابني”

والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال…

2023-05-09 / 16:56
Photo of شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط لتحقيق التأهل

شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط…

2023-05-09 / 13:45
Photo of في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين قدماء اللاعبين المغاربة و الأفارقة

في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين…

2023-05-09 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق