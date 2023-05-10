بلاغ هام لمستعملي الطريق السيار طنجة-الرباط

2023-05-10 / 20:36
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هبة بريس _ الرباط

تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار طنجة – الرباط بأنها ستقوم بأشغال صيانة قارعة الطريق السيار على مستوى بدال وسط القنيطرة المتواجد عند النقطة الكيلومترية 100+623 PK من الطريق السيار طنجة – الرباط.

وجاء في بلاغ للشركة، أن ” الاشغال تهم اتجاه طنجة – الرباط من الطريق السيار: لهذا، ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا على مستوى بدال وسط القنيطرة ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الجمعة 12/05/2023 إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم السبت 13/05/2023″.

ودعا البلاغ ” مستعملي الطريق السيار القادمين من طنجة والمتوجهين صوب وسط القنيطرة، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال شمال القنيطرة أو بدال المسيرة”.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من وسط القنيطرة، والمتوجهين صوب الرباط، يوصي المصدر ذاته “استعمال بدال شمال القنيطرة أو بدال المسيرة للولوج للطريق السيار”.

معلنا أن “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار”

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