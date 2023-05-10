A boat sits over cracked earth at al-Massira dam in Ouled Essi Masseoud village, some 140 kilometres (85 miles) south from Morocco's economic capital Casablanca, on August 8, 2022 amidst the country's worst drought in at least four decades. Residents of Morocco's Ouled Essi Masseoud village are suffering from a series of successive droughts, prompting them to rely solely on sporadic supplies in public fountains and from private wells. The situation is critical, given the village's position in the agricultural province of Settat, near the Oum Errabia river and al-Massira dam, Morocco's second largest. Its reservoir supplies drinking water to several cities, including the three million people who live in Casablanca. But latest official figures show it is now filling at a rate of just five percent. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عاما

2023-05-10 / 20:17
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هبة بريس _ وكالات

سجل المغرب العام الماضي، معدل حرارة قياسيا، هو الأعلى منذ 40 سنة، بحسب ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية، الأربعاء، ترافق مع جفاف حاد، بسبب التقلبات المناخية.

وقال مسؤول في المديرية في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء “سنة 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة، إذ فاق متوسط الحرارة المعدل المناخي العادي للفترة ما بين 1981 و2010، بحوالى 1.63 درجة مئوية”.

وأوضح أن هذا المعدل تجاوز ارتفاعا قياسيا آخر كان المغرب قد شهده في العام 2020.

وتوقع “احتمال تسجيل درجات حرارة فوق المعتاد” خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

إلى جانب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، تسببت التقلبات المناخية أيضا في جفاف حاد العام الماضي، إذ سجل عجز في الأمطار بنسبة “27 في المئة مقارنة مع فترة 1981 -2010″، وفق المصدر نفسه.

وتتفاقم نسبة هذا العجز إلى 46 بالمئة باحتساب الموسم الزراعي الماضي، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.

يعيش المغرب هذا العام أيضا موسما جافا هو الخامس تواليا، بحسب ما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال اللقاء، مفاقما الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد.

ولم تتجاوز حقينة السدود 32,4 بالمئة من طاقتها، وفق آخر حصيلة رسمية الثلاثاء.

تسببت هذه الظواهر المناخية القصوى خصوصا في تراجع النمو الاقتصادي، الذي يظل رهنا بأداء القطاع الزراعي، فضلا عن أزمة تضخم خلال الأشهر الأخيرة جراء ارتفاع أسعار منتجات زراعية.

الثلاثاء، أعلن وزير التجهيز والماء، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، عن رفع ميزانية مخطط وطني للتزود بالمياه إلى 143 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار).

ويتضمن هذا البرنامج خصوصا تسريع مشاريع لتحلية مياه البحر وإنشاء سدود جديدة، في أفق العام 2027.

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