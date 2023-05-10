قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

هبة بريس : رياضة

استغل الدولي المغربي رومان سايس، قائد المنتخب الوطني العطلة القصيرة التي منحها له فريقه بشكتاش التركي من أجل أداء مناسك العمرة.

ونشر سايس صورا عبر حسابه على موقع التواص الاجتماعي “انستغرام” أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.

ويستفيد حاليا رومان سايس من عطلة قصيرة بسبب عدم التزام فريقه بشكتاش التركي بأي مباراة في الدوري إلى غاية يوم 21 مايو الحالي.

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