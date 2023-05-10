الملك محمد السادس

خبير بيئي: الملك يواكب أثر التغييرات المناخية على الفلاحة

2023-05-10 / 19:22
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هبة بريس _ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإنه خلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وفي هذا السياق، قال محمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، إن “هذا الاجتماع يكتسي أهمية قصوى نظرا لكونه يواكب أثر التغييرات المناخية بالمغرب سواء على المستوى الفلاحي أو التزود بالماء الصالح للشرب”.

وأضاف ، أنه عبر هذا الاجتماع “سيتم التتبع بالأرقام نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة سواء تعلق الأمر بمحطات تحلية مياه البحر وكذا مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع”، مشيرا إلى أن حوض أم الربيع لا يتعدى حاليا نسبة ملئه 10 بالمائة.

وتابع ذات الخبير البيئي، أن هذا اللقاء مناسبة “لإعطاء جلالة الملك تعليماته السامية من أجل تسريع من وتيرة إنجاز مجموعة من السدود المبرمجة وبرمجة سدود جديدة في انتظار الرفع من نسبة الملء والقدرة على التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه”.

كما توقفت التوجيهات الملكية، يقول بنعبو لموقع القناة الثانية ، عند برمجة محطات لتحلية مياه البحر

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