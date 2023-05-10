“المخالفات المرورية” و ” حوادث السير ” …الحصيلة

هبة بريس _ الرباط

لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2354 آخرون بجروح، إصابات 89 منهم بليغة، في 1676 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 38 ألفا و610 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و436 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و174 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و849 ألفا و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4379 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و436 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 259 مركبة

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