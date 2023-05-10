إسرائيل تستخدم مقلاع داود لأول مرة في اعتراض صواريخ المقاومة

هبة بريس _ وكالات

قال مصدران عسكريان إسرائيليان إن إسرائيل استخدمت اليوم الأربعاء نظام مقلاع داود للدفاع الجوي والصاروخي متوسط المدى في عمليات للمرة الأولى لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة.

ولم يقدم الجيش على الفور تفاصيل أخرى عن استخدام النظام أثناء القصف عبر الحدود الذي أطلق فيه الفلسطينيون نحو 270 صاروخا على إسرائيل التي شنت غارات جوية في أنحاء القطاع.

ومقلاع داود نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخية لإسرائيل التي تشمل بالفعل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى ونظامي آرو-2 وآرو-3 لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

واستخدمت إسرائيل القبة الحديدية على نطاق واسع لاعتراض الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في غزة، وتهديد إيران الصاروخي كان هو الحافز على تطوير صواريخ أرو.

ومقلاع داود من تطوير وتصنيع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة بالشراكة مع شركة رايثيون الأمريكية. وجرى تصميمه أيضا لاعتراض صواريخ كروز.

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