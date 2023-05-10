بالفيديو .. لحظة طرد والد هالاند من ملعب ريال مدريد

2023-05-10 / 18:10
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هبة بريس _ وكالات

شرح والد الهداف النروجي إرلينغ هالاند سبب إخراجه من شرفة إحدى مقصورات ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء، حيث كان يتابع مباراة فريق نجله مانشستر سيتي الإنكليزي ومضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، بعد افتتاح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لحامل اللقب 14 مرة، قبل أن يعادل البلجيكي كيفن دي بروين لسيتي منتصف الشوط الثاني

وتعليقا على مقاطع فيديو تظهر رجال الأمن يخرجونه من شرفة إحدى مقصورات الضيافة، كتب ألف-إينغه هالاند على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء “حسناً، ريال مدريد لم يكن سعيداً باحتفالنا بعد هدف كيفن دي بروين. بخلاف ذلك، تعيّن علينا أن نتحرّك لأن مشجعي ريال مدريد لم يكونوا سعداء بالتعادل 1-1”.

وفيما حصلت مواجهة ساخرة مع جماهير النادي الملكي القريبين من مقصورته، ردّ لاعب الوسط السابق البالغ 50 عاماً راهناً على اتهامات برميه الفول السوداني على جماهير ريال “حسناً، لم أفعل ذلك. ليس صحيحاً. مازحنا قليلاً جماهير ريال مدريد… ثم اضطررنا للابتعاد نحو خمسين متراً. لا شيء أكثر من ذلك”.

ولم ينجح نجله الفتاك، صاحب 51 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بالتسجيل في مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، إذ راقبه بصرامة المدافع الألماني أنتونيو روديغر. وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على استاد الاتحاد في مانشستر.

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