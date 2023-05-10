رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

2023-05-10 / 18:01
0

هبة بريس : رياضة

تعززت فرص انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي إلى صفوف برشلونة الاسباني بعد إعلان الأخير عن رحيل متوسط ميدانه سيرجيو بوسكيتس مع نهاية هذا الموسم.

ويعتبر أمرابط من العناصر التي يستهدفها برشلونة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة، كما أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى متصدر الدوري الاسباني.

وتبقى صفقة أمرابط في متناول برشلونة خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية المعقدة للنادي، علما أن اللاعب كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة شهر يناير الماضي قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظة بسبب المطالب المادية لفيورنتينا حينها.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

قائد أسود الأطلس يؤدي مناسك العمرة

2023-05-10 / 19:50
Photo of برشلونة يعلن رحيل نجمه بوسكيتس نهاية الموسم الحالي

برشلونة يعلن رحيل نجمه بوسكيتس نهاية الموسم الحالي

2023-05-10 / 11:59
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة حسم التأهل بالجزائر

المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة…

2023-05-10 / 10:51
Photo of “حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

“حقائق صادمة” حول وف–اة بطلة أولمبية أمريكية

2023-05-09 / 18:21
Photo of والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال ابني”

والد ميسي: “لا شيء مؤكد حتى الآن بشأن انتقال…

2023-05-09 / 16:56
Photo of شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط لتحقيق التأهل

شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط…

2023-05-09 / 13:45
Photo of في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين قدماء اللاعبين المغاربة و الأفارقة

في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين…

2023-05-09 / 12:13
Photo of فرانس برس: “صفقة ميسي تمت وسيلعب في السعودية الموسم المقبل”

فرانس برس: “صفقة ميسي تمت وسيلعب في السعودية الموسم المقبل”

2023-05-09 / 11:40
Photo of الكشف عن تفاصيل العرض النهائي لبرشلونة بشأن التعاقد مع أمرابط

الكشف عن تفاصيل العرض النهائي لبرشلونة بشأن التعاقد مع…

2023-05-09 / 11:17
Photo of لاعبون يقاطعون التداريب .. الأزمة المالية تخيم على نادي اتحاد طنجة

لاعبون يقاطعون التداريب .. الأزمة المالية تخيم على نادي…

2023-05-08 / 22:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق