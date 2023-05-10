رحيل بوسكيتش يُقرِّب أمرابط من برشلونة

هبة بريس : رياضة

تعززت فرص انتقال الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي إلى صفوف برشلونة الاسباني بعد إعلان الأخير عن رحيل متوسط ميدانه سيرجيو بوسكيتس مع نهاية هذا الموسم.

ويعتبر أمرابط من العناصر التي يستهدفها برشلونة خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة، كما أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى متصدر الدوري الاسباني.

وتبقى صفقة أمرابط في متناول برشلونة خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية المعقدة للنادي، علما أن اللاعب كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة شهر يناير الماضي قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظة بسبب المطالب المادية لفيورنتينا حينها.

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