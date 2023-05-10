كسرت واجهة محل وسرقت بضاعته.. إيقاف سيدة بالرباط

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن الرباط بسرعة وجدية كبيرة مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء 10 ماي الجاري، يظهر قيام سيدة في حالة غير طبيعية بتكسير الواجهة الزجاجية لمحل تجاري بحي أكدال بمدينة الرباط وسرقة بضاعة كانت معروضة به.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح منطقة أمن حسان أكدال بمدينة الرباط، جرى تسجيلها في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء 9 ماي الجاري، وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة بخصوصها عن توقيف المشتبه فيها بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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