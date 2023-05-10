عائلة تقاضي “ماكدونالدز” والسبب “قطعة دجاج سببت “تشوها في الجلد”

هبة بريس - وكالات

قاضى والدا فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، مطعم “ماكدونالدز” الشهير، بسبب قطعة طعام أدت إلى “تشوه” الطفلة، حسب ادعائهما.

وأخبرت فيلانا هولمز محكمة في مقاطعة بروارد في فلوريدا أنها كانت تغادر مطعم “ماكدونالدز” بالسيارة بعد ما جلبت طلب الطعام، قبل أن تسمع صرخة ابنتها في المقعد الخلفي.

وعندما توقفت، وجدت قطعة دجاج “ساخنة جدا”ظلت ملامسة جلد الطفلة لدقيقتين تقريبا.

وتسعى هولمز ووالد الفتاة هامبرتو كارابالو إستيفيز، للحصول على تعويض قدره 15 ألف دولار، على أساس أن المطعم قدم قطعة دجاج “معيبة وضارة وغير صالحة للتعامل مع البشر”، بسبب درجة حرارتها المرتفعة.

ووفقا للدعوى القضائية، ذهبت هولمز إلى مطعم “ماكدونالدز” وطلبت، من بين أشياء أخرى، وجبة “تشيكن ماك ناغتس هابي ميل”، المكونة من 6 قطع دجاج، لابنتها أوليفيا هولمز البالغة من العمر 4 سنوات.

وتقول الدعوى: “كان قطعة دجاج داخل تلك الوجبة ساخنة بشكل غير معقول وخطير، وتسببت في حرق جلد أوليفيا هولمز ولحمها حول فخذيها”.

وقال جوردان رديفيد ممثل عائلة الطفلة أمام المحكمة، الثلاثاء، إن “ماكدونالدز” أخفق في التحذير من مخاطر القطع الصغيرة وتصرف بإهمال في تقديم مثل هذه الكتلة الصلبة الساخنة.

وأحضر المحامي معه إلى المحكمة علبة وجبة “هابي ميل” الشهيرة، وقدمها إلى القاضي.

أما المحامي الذي يمثل “ماكدونالدز”، فشدد على أن الحرق سببه إيقاع القطعة الساخنة بشكل جعلها تعلق بين فخذ الطفلة وحزام الأمان، وأن بقاءها في المكان أدى للحرق، وليس درجة الحرارة المرتفعة للقطعة.

وستستمر المحاكمة حول القضية في الأسابيع المقبلة.

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