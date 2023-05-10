وفاة الفنان المغربي محمد بلفقيه

2023-05-10 / 15:10
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نجلاء مزيان: هبة بريس

غادر إلى دار البقاء الفنان المغربي محمد بلفقيه في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، عن عمر ناهز ال 80 عانا.

ووحرصت فاطمة بوجو على نعي الراحل عبر حائطها الفايسبوكي قائلة :”الممثل الذي تألق في المسرح وفي السينما الأجنبية وفي مجموعة من الاعمال المغربية والمقيم بسلا، محمد بلفقيه في ذمة الله”.

و أضافت قائلة:”بلغنا هذا الصباح خبر وفاته، عرفناه فنانا طيبا اصيلا ، قليل الكلام ولكن دائم الحضور في كل العروض المسرحية بمسرح محمد الخامس أو بقاعة ابا حنيني بالرباط”.

و اختتمت الممثلة المغربية تدوينتها قائلة:”تعازينا لكل المغاربة ولابنته خريجة ليزاداك وانا لله وانا اليه راجعون.

وبدوره كتب الفنان عبد الكبير الركاكنة “تلقينا قبل قليل ببالغ الحزن وعظيم الأسى خبر وفاة الفنان الكبير والقدير محمد بالفقيه، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم الى أسرته الصغيرة و الكبيرة و إلى كل أصدقائه ومحبيه بأحر التعازي القلبية في هذا المصاب الجلل..والله يرحمه ويغفر ليه ويجعل مثواه الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

و جدير بالذكر أن محمد بلفقيه شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية المغربية، فضلا عن مشاركته في عدد من الأعمال العربية.

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