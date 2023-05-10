أخنوش يتباحث مع نظيره بجمهورية الرأس الأخضر

2023-05-10 / 14:07
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يوم الأربعاء 10 ماي 2023 بالرباط، خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، الوزير الأول بحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رئس وفد حكومي هام، في إطار انعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة للتعاون المغرب – جمهورية الرأس الأخضر، وأجرى معه مباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والتي تستمد قوتها من روابط التقدير والاحترام المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر، خوسيه ماريا بيريرا نيفيس.

كما أشاد الجانبان بانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وبمنتدى الأعمال الذي يواكبها، مما سيعطي دينامية جديدة للتعاون المشترك وللعلاقات الثنائية، في أفق رفعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وجدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء، تعبيره عن تقدير المغرب للموقف الواضح والثابت لجمهورية الرأس الأخضر المساند للوحدة الترابية للمملكة والداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد والواقعي وذي المصداقية للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما سجل بارتياح السير الجيد للتمثيليات الديبلوماسية لجمهورية الرأس الأخضر بالمملكة في الرباط العاصمة، وفي مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.

وتطرق المسؤولان خلال مباحثاتهما للآفاق الواعدة التي تفتحها اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها في مجالات، من قبيل حماية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الدينامية التجارية، وتطوير الطاقات، وإنعاش السكن والتكوين والبحث العلمي وغيرها من برامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

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