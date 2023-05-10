ماسك يضيف ميزتي المكالمات والرسائل المشفرة ل”تويتر”

2023-05-10 / 13:57
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هبة بريس - وكالات

قررت شركة تويتر إرضاء مستخدميها بمنحهم ميزتين جديدتين هما: المكالمات الصوتية والمرئية، والرسائل المشفرة.

وسيتيح تويتر إجراء المكالمات الصوتية والمرئية والرسائل المشفرة دون الحاجة لرقم هاتف؛ ما يمنح المستخدم أداة مشابهة لتلك المتوفرة حاليًّا على إنستغرام وفيسبوك.

وقال ماسك عبر حسابه في تويتر: “ستتم إضافة الدردشات الصوتية والمرئية قريبًا من حسابكم إلى أي مستخدم لهذه المنصة؛ ما سيسمح لكم بالتحدث إلى أشخاص في أيّ مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفكم”.

وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداءً من اليوم الأربعاء، لكنه لم يوضح ما إذا كانت المكالمات مشفرة هي الأخرى أم لا.

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء” الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل: الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.

يتزامن ذلك مع إعلان شركة تويتر الأسبوع الجاري أنها ستبدأ عملية “تطهير” لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

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