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سيجري عملية جراحية على مستوى الرأس.. تفاصيل الوضع الصحي لوهبي

2023-05-10 / 13:07
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هبة بريس - الرباط

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل الوضع الصحي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وذكر ذات المصدر، في حديث مع هبة بريس، أن وهبي سيجري خلال الساعات القليلة القادمة عملية جراحية على مستوى الرأس.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزير سيجري عملية بسبب تختر الدم على مستوى الرأس، إثر تعرضه لسقوط عرضي بمنزله قبل أسابيع، لافتا أنه خضع لفحوصات أكدت ضرورة إجراءه للعملية.

هذا ويذكر أن الوزير غاب عن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، كما اضطر لتأجيل عدد من أنشطته إلى حين استقرار وضعه الصحي.

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‫22 تعليقات

  1. السيد يجتهد ولايحل ماحرم الله بالنصوص القطعية ، ادعوا له بالشفاء ولاتشمتو فربما قلبه سليم واراد الله أن يطهره بالمرض فالدنيا قبل الاخرة، وتبقى سيئات الشامتين في ميزانهم…

  2. أظن أن الامر تمهيد لإعفاءه من منصبه، زعما لدواعي صحية من أجل الحفاظ على ماء وجه حزبه

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