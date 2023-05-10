الصورة من الأرشيف

سيجري عملية جراحية على مستوى الرأس.. تفاصيل الوضع الصحي لوهبي

2023-05-10 / 13:07
4
هبة بريس - الرباط

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل الوضع الصحي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وذكر ذات المصدر، في حديث مع هبة بريس، أن وهبي سيجري خلال الساعات القليلة القادمة عملية جراحية على مستوى الرأس.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزير سيجري عملية بسبب تختر الدم على مستوى الرأس، إثر تعرضه لسقوط عرضي بمنزله قبل أسابيع، لافتا أنه خضع لفحوصات أكدت ضرورة إجراءه للعملية.

هذا ويذكر أن الوزير غاب عن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، كما اضطر لتأجيل عدد من أنشطته إلى حين استقرار وضعه الصحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبكة اينوي للاتصالات.. إلى متى ستستمر معاناة المشتركين؟

شبكة اينوي للاتصالات.. إلى متى ستستمر معاناة المشتركين؟

2023-05-10 / 14:27
Photo of إصابة وزير الفلاحة محمد الصديقي بفيروس كورونا

إصابة وزير الفلاحة محمد الصديقي بفيروس كورونا

2023-05-10 / 11:45
Photo of “طوبيسات خريبكة “.. هل يحلحل لفتيت تداعيات “سوء التسيير”?

“طوبيسات خريبكة “.. هل يحلحل لفتيت تداعيات “سوء التسيير”?

2023-05-10 / 11:15
Photo of ترويج الأقراص المخدرات يجر شخصا للاعتقال بفاس

ترويج الأقراص المخدرات يجر شخصا للاعتقال بفاس

2023-05-10 / 09:45
Photo of الصَّبَّار “الهندية”.. نبتة التين الشوكي التي تصارع من أجل البقاء

الصَّبَّار “الهندية”.. نبتة التين الشوكي التي تصارع من أجل…

2023-05-10 / 09:20
Photo of طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-05-10 / 09:11
Photo of بنسعيد يتباحث مع نظيريه السنغالي والصومالي

بنسعيد يتباحث مع نظيريه السنغالي والصومالي

2023-05-09 / 23:36
Photo of وفاة صاحب “المحادثة الشهيرة” مع جيفارا

وفاة صاحب “المحادثة الشهيرة” مع جيفارا

2023-05-09 / 23:19
Photo of مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل القفطان المغربي رسميا في اليونيسكو سنة 2025

مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل…

2023-05-09 / 22:46
Photo of إطلاق نار على كنيس يهودي بتونس خلال وجود المئات

إطلاق نار على كنيس يهودي بتونس خلال وجود المئات

2023-05-09 / 22:32

‫4 تعليقات

  1. اباحة العلاقات الرضائية وتغيير شرع الله في ما انزل
    هدا الجزاء ومازال مازال
    اللهم لا شماتة

    1

  2. { یُرِیدُونَ أَن یُطفِـُٔوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفوَ ٰ⁠هِهِم وَیَأبَى ٱللَّهُ إِلَّاۤ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَو كَرِهَ ٱلكَـٰفِرُونَ }
    [Sourate AT-TAWBAH: 32]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق