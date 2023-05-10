حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع لجميلة الهوني
نجلاء مزيان - هبة بريس
كشفت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنان المغربي أمين الناجي، قدم شهر يناير الفارط شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة مراكش ضد طليقته الفنانة جميلة الهوني.
وتضمنت الشكاية التي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منها،مجموعة من التهم أبرزها السب والقذف وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص لغرض التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، وإعطاء القدوة السيئة،وتحقير المقررات القضائية والتحريض على ذلك، وإهانة هيئة منظمة.
هذا و أضافت المصادر عينها أنه تم الاستماع للفنانة المغربية جميلة الهوني من طرف المصالح الأمنية بمدينة الرباط في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
و جدير بالذكر أن جميلة الهوني أثارت جدلا واسعا مؤخرا بسبب خرجاتها الإعلامية و تصريحاتها ضد والد ابنها أمين الناجي.
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المجموع 2 آراء
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2 تعليقات
الفنان امين الناجي والفنانة المقتدرة جميلة الهوني اوجه لامعة وبارزة في مجال الفن والسينما ونكن لهما كل الحب والتقدير ولا نسعد بسماع اخبار تسيء لهما وتنال من قيمتهما. ارجو من الله العلي القدير ان يجمع شملهما ويسير بهما الي طريق الخير والتيسير
هذه هي أفعالهم. يستدرجون الرجال الطيبين.ثم يريدون أن يستعبدوهم. واذا رفضوا. ضغطوا عليهم واستعملوا أولادهم ورقة ضغط. وسوف تحرمه من ابنه طول عمره. هذه الأشكال كثيرة.