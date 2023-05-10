حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع لجميلة الهوني

نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنان المغربي أمين الناجي، قدم شهر يناير الفارط شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة مراكش ضد طليقته الفنانة جميلة الهوني.

وتضمنت الشكاية التي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منها،مجموعة من التهم أبرزها السب والقذف وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص لغرض التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، وإعطاء القدوة السيئة،وتحقير المقررات القضائية والتحريض على ذلك، وإهانة هيئة منظمة.

هذا و أضافت المصادر عينها أنه تم الاستماع للفنانة المغربية جميلة الهوني من طرف المصالح الأمنية بمدينة الرباط في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

و جدير بالذكر أن جميلة الهوني أثارت جدلا واسعا مؤخرا بسبب خرجاتها الإعلامية و تصريحاتها ضد والد ابنها أمين الناجي.

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