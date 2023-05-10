حصريا.. أمين الناجي يقاضي طليقته و المصالح الأمنية تستمع لجميلة الهوني

2023-05-10 / 13:12
2
نجلاء مزيان - هبة بريس

كشفت مصادر جريدة هبة بريس أن الفنان المغربي أمين الناجي، قدم شهر يناير الفارط شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة مراكش ضد طليقته الفنانة جميلة الهوني.

وتضمنت الشكاية التي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منها،مجموعة من التهم أبرزها السب والقذف وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص لغرض التشهير بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، وإعطاء القدوة السيئة،وتحقير المقررات القضائية والتحريض على ذلك، وإهانة هيئة منظمة.

هذا و أضافت المصادر عينها أنه تم الاستماع للفنانة المغربية جميلة الهوني من طرف المصالح الأمنية بمدينة الرباط في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

و جدير بالذكر أن جميلة الهوني أثارت جدلا واسعا مؤخرا بسبب خرجاتها الإعلامية و تصريحاتها ضد والد ابنها أمين الناجي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

2023-05-10 / 11:27
Photo of مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل القفطان المغربي رسميا في اليونيسكو سنة 2025

مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل…

2023-05-09 / 22:46
Photo of الصويرة : مهرجان كناوة و موسيقى العالم يطل من جديد في دورته 24

الصويرة : مهرجان كناوة و موسيقى العالم يطل من…

2023-05-09 / 16:07
Photo of “وكر الذيب” مسرحية تخترق عوالم اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي

“وكر الذيب” مسرحية تخترق عوالم اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي

2023-05-08 / 23:09
Photo of مريم التوزاني أول مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم “كان” السينمائي

مريم التوزاني أول مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم “كان”…

2023-05-08 / 22:05
Photo of تامر حبيب لشيرين :” ياريت تغني و خلاص”

تامر حبيب لشيرين :” ياريت تغني و خلاص”

2023-05-08 / 19:10
Photo of لصاحبه إدريس الروخ.. “جرادة مالحة” أول عمل مغربي يطلق على منصات الأفلام الأمريكية

لصاحبه إدريس الروخ.. “جرادة مالحة” أول عمل مغربي يطلق…

2023-05-08 / 16:17
Photo of مجيدة بنكيران رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي العربي الإفريقي بزاكورة

مجيدة بنكيران رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي…

2023-05-08 / 13:41
Photo of الفنان التركي ألب نافروز يشيد بالثقافة و المطبخ المغربي

الفنان التركي ألب نافروز يشيد بالثقافة و المطبخ المغربي

2023-05-08 / 11:56
Photo of شاكيرا: “تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن”

شاكيرا: “تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت…

2023-05-08 / 11:31

‫2 تعليقات

  1. الفنان امين الناجي والفنانة المقتدرة جميلة الهوني اوجه لامعة وبارزة في مجال الفن والسينما ونكن لهما كل الحب والتقدير ولا نسعد بسماع اخبار تسيء لهما وتنال من قيمتهما. ارجو من الله العلي القدير ان يجمع شملهما ويسير بهما الي طريق الخير والتيسير

  2. هذه هي أفعالهم. يستدرجون الرجال الطيبين.ثم يريدون أن يستعبدوهم. واذا رفضوا. ضغطوا عليهم واستعملوا أولادهم ورقة ضغط. وسوف تحرمه من ابنه طول عمره. هذه الأشكال كثيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق