محمد الصديقي

إصابة وزير الفلاحة محمد الصديقي بفيروس كورونا

2023-05-10 / 11:45
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هبة بريس - الرباط

أصيب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، بفيروس كوفيد 19 .

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إصابة الوزير الصديقي بفيروس كورونا.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي “فيسبوك”: “كل متمنيات الشفاء والعافية للأخ السي محمد الصديقي وزير الفلاحة جراء الأزمة الصحية التي ألزمته الفراش -كوفيد 19”.

وأضاف : “أتمنى له عودة سريعة إن شاء الله لمتابعة الملفات الهامة التي يضطلع بها القطاع الذي يشرف عليه”.

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‫11 تعليقات

  1. ههههه كورونا الدول المتخلفة ، كورونا لا وجود لها وبشهادة منظمة الصحة والعالمية ، كل المفسدين يتمارضون لان العقاب بدأ

  11. كرونا هي جابها لينا في جيوبنا تتمشى السوق تتجي خاوي. عاش لعيد الله إياخود فيه الحق.

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