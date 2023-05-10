“طوبيسات خريبكة “.. هل يحلحل لفتيت تداعيات “سوء التسيير”?

ع.الله عياش - خريبكة

وجد مجلس الادارة المخول له تسيير ” طوبيسات خريبكة ” نفسه في حالة ” تسلل ” و ” احراج ” بعدما تم الوقوف على خرق يفترض ان تتعامل معه الجهات المعنية بمايلزم من الحزم والجدية لإرتباطه الوثيق ب” العبث الغير المبرر ”

في هذه النازلة بالضبط سنتحدث بلغة الشعب حتى يفهم الجميع القصد والغاية ايضا :

كيفما كيعرف الجميع أن طوبيسات ” ألزا ” عندها مجلس إداري كيسهر على التسيير وهو مكون من خمسة اعضاء يرأسهم البرلماني ” محمد حوجر ”

بطبيعة الحال الجميع سيصفق لتقريب حافلات “الزا” من الساكنة والكل سيصوت مع تقريب الخدمات من المواطن ولكن ..يجب ان يتم ذلك تحت طائلة القانون

القضية التي سنتحدث عنها الان فجرت معالمها بمجلس الدورة الاخير حيث جاء الى علم هبة بريس ان المستشار “حسن مازي” لوح باستقالته من مجلس ادارة شركة النقل الحضري “ألزا “ لوجود خرق قد يجر على هذا المجلس غضب الجهات الوصية .

قبل سنة من الان ؛ تم تدشين الخط رقم 11 الرابط بين خريبكة وحطان ..وعلى طول هذا الوقت لم يتم تغيير المادة 3 من القانون الأساسي والتي تلزم ” الطوبيسات ” بعدم تجاوز المدار الحضري لخريبكة

باش تفهم مزيان… المادة 3 مايمكنتش تغير فيها إلا إلى غيرتي المادة 6 ألي عندها علاقة براسمال الشركة والمادة 12 ألي عندها علاقة بالجماعة التي سيتم ربطها بحافلات النقل الحضري ..

هذا الاجراء كامل ماداروش “المجلس الاداري” وتم اعطاء انطلاقة الخط 11 دون الحاق اي تغيير في القانون الاساسي وهنا غايبان اشكال مستعصي ندرجه كالاتي :

نفتارضو ان الشركة اعلنت انها مثقلة بالخسارة على مستوى نفس الخط ..شكون غايخلص ؟ واش المجلس البلدي لخريبكة او جماعة حطان ألي هي أصلا ماعندهاش كيفاش تخلص لعدم وجود مقرر .. وهنا تحديدا مطلوب من باشا خريبكة يـخْبـر لفتيت بالرقم الي قال ” الزكراني ” كخسارة …

وفي هذا الباب بالضبط …عَلِمْنا أن محمد الزكراني رئيس المجلس الجماعي لوح بعدم تأديته لاي مبلغ في هذا الباب لعدم قانونيته بل الاكثر من ذلك قال بصريح العبارة” آه نخلص على خريبكة إلى كانت شي خسارة ولكن حطان كيفاش غاندير ليها ” قبل ان يضيف ” نهار كنتو كتاكلو الدجاج في التدشين راه ماكنتش معاكم ”

“هبة بريس” اتصلت ب”حسن مازي” العضو بالمجلس الاداري ..الأخير اكد تلويحه بالإستقالة وقال ” فعلا انا لوحت بالإستقالة في دورة المجلس ..اوغادي نحطها كتابيا قبل ان يضيف ” انا عمرني حضرت لشي اجتماع اديال هذا المجلس وبالتالي ..غادي نحط استقالتي”

باش منساوش ..تدشين الخط كان نهار السبت 19فبراير 2022 بمقر جماعة حطان إقليم خريبكة بحضور كل من المامون نزيه باشا مدينة حطان و رئيس الجماعة عبد الرحيم علافي و مدير الجماعة الحسين الهبيل،ورئيس مركز الدرك الملكي بحطان التايق، و رئيس شركة SDL محمد حوجر واعضاء مجلس إدارة شركة التنمية المحلية، عمر أمرضي ،سعيد العرشي ذ عبد الصمد خاشيع وأعضاء عن مجلس جماعة خريبكة أمين فدني و ياسين الجاني و مدير شركة ALSA حسن أمزيان

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