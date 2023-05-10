جومانا مراد: حسيت إن بنتي هتموت قبل وفاتها بيوم

2023-05-10 / 11:27
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القسم الفني : هبة بريس

أعربت الفنانة السورية جومانا مراد، عن سعادتها بنجاح دورها في كل من مسلسل “عملة نادرة” و”بابا المجال”، بعد عرضهما في الموسم الرمضاني السابق.

وقالت مراد خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” إنها حاولت في البداية الاعتذار عن مسلسل منهما، لكونها تشعر بالخوف من الظهور بأكثر من عمل في الموسم الرمضاني، واصفة الأمر “بالمخاطرة الكبيرة”.

وخلال المقابلة ذاتها، استذكرت جومانا وفاة ابنتها قبل نحو عامين، مشيرة إلى أن الحادثة كانت من أصعب لحظات حياتها، إلا أن الله منحها القوة والصبر حينها.

وأضافت: “فاكرة يوم دفنها كانت الناس بتبكي وأنا مش بعمل حاجة غير قراءة القرآن، ربنا يحفظلي عيالي وهي ملاك في السما، لكن مكنتش متوقعة وفاتها، وكنت طول الوقت أقول بنتي مقاتلة هتقوم من أزمتها ومش هتموت”.

وواصلت قائلة: “قبل ما تموت بيوم معرفتش أنام، وزوجي سألني مالك؟ قلت له بنتي هتموت، والصبح ماتت فعلا”.

وروت جومانا تفاصيل زيارتها لطفلتها قبل وفاتها: “كنت بزورها وكان وقت كورونا وصعب أدخل لها، ودايما كنت أحط إيدي على رجلها وأقرأ سورة ياسين وأدعية، وآخر مرة حطيت إيدي على جبينها وقرأت دعاء وعرفت إنها هتموت، وأنا خارجة من عندها شميت في إيدي ريحة ريحان، ريحة أهل الجنة”.

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