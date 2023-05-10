الراضي عن حزب الإتحاد الدستوري يواجه العزل من جماعة سيدي سليمان

2023-05-10 / 10:40
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هبة بريس _ سيدي سليمان

علمت الجريدة الإلكترونية هبة بريس ، من مصدر مطلع، أن قضية عزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، دخلت مرحلة الحسم وفي أطوارها الأخيرة ويرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية بالرباط قرارها فيها الاثنين المقبل حسب ذات المصدر .

ومن المنتظر، أن يتم الحسم في ملف ياسين الراضي، بسبب خروقات بالجملة واختلالات تم رصدها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص واسعة شملت التدبير الإداري والمالي للجماعة.
وينتمي ياسين الراضي المهدد بالعزل إلى حزب الإتحاد الدستوري ويشغل حاليا منصب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان،إلى جانب منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي. كما سبق وان شغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.

ويشغل ياسين الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي. كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.

ويواجه رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وهو نجل المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي وينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، شبح العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان المعروف بخدماته المتواصلة ميدانيا وإداريا، بسبب خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص والتجاوزات التي تم الكشف عنها وتم حصرها في 50 ملاحظة تهم خروقات بالجملة.

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