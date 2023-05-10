المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة حسم التأهل بالجزائر

هبة بريس ـ رياضة

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة استعداداته للمباراة التي ستجمعه مساء اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 بمنتخب الجزائر.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب الشهيد الحملاوي بمدينة قسنطينة بداية من الساعة الثامنة مساءا، لحساب ربع نهاية منافسات كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 19 ماي 2023.

وبرمج سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمس الثلاثاء آخر حصة تدريبية، ركز من خلالها على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم الأربعاء.

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