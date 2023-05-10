المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يختم استعداداته لقمة حسم التأهل بالجزائر
هبة بريس ـ رياضة
أنهى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة استعداداته للمباراة التي ستجمعه مساء اليوم الأربعاء 10 ماي 2023 بمنتخب الجزائر.
وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب الشهيد الحملاوي بمدينة قسنطينة بداية من الساعة الثامنة مساءا، لحساب ربع نهاية منافسات كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 19 ماي 2023.
وبرمج سعيد شيبا مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمس الثلاثاء آخر حصة تدريبية، ركز من خلالها على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم الأربعاء.
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14 تعليقات
بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني المغربي أقل من 17 سنة ..
يجب على المنتخب الوطني أن يكون في أتم الاستعداد لمواجهة نضيره الجزائري..
ستكون مبارة صعبة جدا بين الفريقين..
عليه أن يكون بروح قتالية عالية ..
موفقين ان شاء الله تعالى..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
سير. سير. سير . اللهم اجعل الفوز من نصيبهم..
نتمنى أن تكون نتيجة 3/0 ..
كل التوفيق والنجاح لابطالنا في هذه المباراة التي ستجرا بملعب الشهيد الحملاوي بمدينة قسنطينة
انشاالله بالتوفيق والنصر لمن يستحق بكل روح رياضية
ديرو النية خلها سي الركراكي الله يدكرو بخير إنشالله بالفوز أو ديم الفوق او ديم مغريب
ديم مغريب وبالتوفيق والفوز لي مدرب المنتخب الوطني سي سعيد شيبا والحمد الله ديم معانا ألله الوطن الملك
ابغنا يترفع صوة النششيد الوطني علا ارض الجزائر بالتوفيق
بغينا يترفع النشيد الوطني المغربي علا ارض الجزائر بالتوفيق إنشالله