وزراء الشباب الأفارقة يشيدون بجهود الملك في النهوض بقضايا الشباب

هبة بريس

أشاد وزراء الشباب الأفارقة المشاركون في الندوة الوزارية للشباب المنعقدة، الثلاثاء بالرباط، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في النهوض بقضايا الشباب.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن الوزراء الأفارقة أكدوا ، في البيان الختامي للندوة، أن ” جميع المبادرات والمشاريع التي أطلقها المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله، في مجال الشباب تستحق التنويه وتعتبر مثالا على المستوى القاري، مؤكدين على دور جلالة الملك الريادي على المستوى القاري في قضايا الشباب “.

واعتبر المشاركون، أن مكانة الاتحاد الإفريقي للشباب تعتبر هامة على الصعيد القاري، باعتبارها مؤسسة قارية ذات مصداقية، منوهين بالديناميكية التي يعرفها الاتحاد منذ احتضان المغرب لمقره بالعاصمة الرباط.

كما أكد وزراء الشباب، ضرورة اعتماد الميثاق الافريقي للشباب، وهو الميثاق الذي صادق عليه المغرب سنة 2022 ويعد خريطة طريق في مجال عمل الشباب على مستوى قارة إفريقيا.

وخلص البلاغ إلى التذكير بأن بأن الرباط احتضنت ندوة وزارية إفريقية للشباب ناقشت عددا من القضايا التي تهم الشباب، بما في ذلك دور ومكانة الاتحاد الإفريقي للشباب باعتباره مؤسسة قارية تعنى بقضايا الشباب.

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