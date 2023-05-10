طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-05-10 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية والأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، وحارا نسبيا بباقي السهول الداخلية الشمالية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتشكل كثل ضبابية في بعض المناطق بالسهول الشمالية والوسطى والسواحل الجنوبية.

وستكون الأجواء أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس الكبير وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بكل من السواحل الوسطى والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 13 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. وستبقى درجات الحرارة خلال النهار دائما في ارتفاع بالجنوب والجنوب الشرقي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية وعلى طول الساحل الأطلسي، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان.

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‫11 تعليقات

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  6. اللهم امطر علينا مطرا كما جاء في محكم تنزيلك « وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ »..

  10. نواجه سنوات عجاف بسبب التصحر والجفاف وقلة الامطار .اللهم اغثنا من عندك يارب العالمين..

  11. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

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