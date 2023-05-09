بنسعيد يتباحث مع نظيريه السنغالي والصومالي

2023-05-09 / 23:36
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هبة بريس _ الرباط

– تباحث وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع نظيريه من جمهوريتي السنغال والصومال.

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن السيد بنسعيد أجرى مباحثات مع وزير الشباب والمقاولات والتشغيل بجمهورية السينغال، باب ماليك ندور، ” تم التأكيد في مستهلها على مستوى العلاقات المتينة التي تجمع الرباط بداكار، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السينغال “.

كما تداول المسؤولان الوزاريان حول تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في مجال الشباب، مع الاتفاق على التنسيق في مختلف الأجهزة الإقليمية.

إلى جانب ذلك، يضيف البلاغ، التقى السيد بنسعيد بوزير الشباب والرياضة بجمهورية الصومال الفدرالية، محمد باري محمود، للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك، وتبادل التجارب، والتأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقديم خبراتها وتجاربها لخدمة شباب جمهورية الصومال، وكذا ضرورة تقوية العمل المشترك في مجال الشباب

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