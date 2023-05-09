وفاة صاحب “المحادثة الشهيرة” مع جيفارا

هبة بريس _ وكالات

توفي غاري برادو سالمون، ضابط القوات الخاصة في الجيش البوليفي الذي أسر مقاتل حرب العصابات، القائد الشيوعي الشهير إرنستو “تشي” جيفارا في إحدى غابات بوليفيا عام 1967.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن سالمون، الذي توفي قبل أيام في مدينة سانتا كروز البوليفية عن عمر 84 عاما، هو صاحب المحادثة الشهيرة مع تشي، والتي قال فيها الطبيب السابق، والمقاتل الشيوعي مخاطبا سالمون: “أنا تشي، أنا أكثر قيمة لك حيا مني ميتا”.

وتقاعد سالمون برتبة جنرال في عام 1988، وقضى ما تبقى من حياته على كرسي متحرك بعد إصابته برصاصة في العمود الفقري في عام 1981.

تقول الصحيفة إنه كانت هناك تكهنات في وقت إطلاق النار بأن ضابطا في الجيش البوليفي مواليا لجيفارا قد أطلق الرصاصة على سبيل الانتقام.

ووصف الجنرال برادو إطلاق النار بأنه “لغز” لكنه ظل مخلصا للقوات المسلحة البوليفية ولم يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك.

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