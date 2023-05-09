Bolivian Juan Maita (R) sells posters of Argentine-Cuban guerrilla leader Che Guevara in the door of the Japanese Hospital morgue, where the alleged skeleton without hands of Guevara (Guevara's hands were cut off shortly before his disappearance) is in the process of being officially identified, July 8 three days after seven skeletons were exhumed from a common grave in the village of Vallegrande where the rebel leader and his followers fought the Bolivian Army in 1967. Nearly 30 years after being exhibited to the public as a war trophy by the Army, the alleged remains of Guevara and his comrades were finally placed in a morgue to be properly identified before being repatriated. BOLIVIA CHE

وفاة صاحب “المحادثة الشهيرة” مع جيفارا

2023-05-09 / 23:19
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هبة بريس _ وكالات

توفي غاري برادو سالمون، ضابط القوات الخاصة في الجيش البوليفي الذي أسر مقاتل حرب العصابات، القائد الشيوعي الشهير إرنستو “تشي” جيفارا في إحدى غابات بوليفيا عام 1967.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن سالمون، الذي توفي قبل أيام في مدينة سانتا كروز البوليفية عن عمر 84 عاما، هو صاحب المحادثة الشهيرة مع تشي، والتي قال فيها الطبيب السابق، والمقاتل الشيوعي مخاطبا سالمون: “أنا تشي، أنا أكثر قيمة لك حيا مني ميتا”.

وتقاعد سالمون برتبة جنرال في عام 1988، وقضى ما تبقى من حياته على كرسي متحرك بعد إصابته برصاصة في العمود الفقري في عام 1981.

تقول الصحيفة إنه كانت هناك تكهنات في وقت إطلاق النار بأن ضابطا في الجيش البوليفي مواليا لجيفارا قد أطلق الرصاصة على سبيل الانتقام.

ووصف الجنرال برادو إطلاق النار بأنه “لغز” لكنه ظل مخلصا للقوات المسلحة البوليفية ولم يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك.

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